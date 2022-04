Veröffentlicht am 27. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Haare schön, aber Fahrrad weg

Freitagnachmittag, 22. April 2022, kam es im Tatzeitraum zwischen 14 und 15:30 Uhr in der Mayener Straße 2 – 4 in Koblenz zu einem Fahrraddiebstahl. Der 32jährige Mann befestigte sein Pedelec der Marke Scott an einer Straßenlaterne mit einem Kettenschloss und begab sich sodann zum Friseur. Als er zurückkehrte, war das Fahrrad samt Schloss entwendet worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen: 0261-103-2911. Quelle: Polizei