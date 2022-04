Veröffentlicht am 27. April 2022 von wwa

ERPEL – Illegale Müllentsorgung auf dem Erpeler Ley Plateau

Sonntagabend, 24. April 2022, meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion in Linz, dass er auf dem Erpeler Ley Plateau Mülltüten und Flaschen aufgefunden habe. Eine Nachschau der Polizei bestätigte die Meldung. Bei dem Müll fanden die Polizisten Hinweise auf den vermutlichen Tatverdächtigen. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an. Der Müll wurde von einem Anwohner in seiner Mülltonne entsorgt. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Quelle: Polizei