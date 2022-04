Veröffentlicht am 26. April 2022 von wwa

RHEINBROHL – Kennzeichendiebstahl in Rheinbrohl

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22. auf 23. April 2022, wurden durch unbekannte Täter beide Kennzeichen an einem geparkten PKW abmontiert. Da dies in der Regel als Logistikstraftat dient und andere Straftaten damit vorbereitet werden sollen, wurden die Kennzeichen bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Quelle: Polizei