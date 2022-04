Veröffentlicht am 26. April 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) – Einbruch in Einfamilienhaus in der Goethestraße in Linz am Rhein

In Abwesenheit der Eigentümer kam es in der Zeit vom 21. bis 22. April 2022, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Linz am Rhein. Unbekannte Täter betraten das Objekt über den Balkon im Obergeschoss, nachdem sie zuvor erfolglos versucht hatten sich über den Keller des Hauses Zutritt zu verschaffen. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden, das derzeit durch Fachpersonal ausgewertet wird. Quelle: Polizei