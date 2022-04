Veröffentlicht am 26. April 2022 von wwa

REGION LINZ (am Rhein) Polizei warnt vor Telefonbetrug

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Linz am Rhein kam es am Wochenende erneut vermehrt zu telefonischen Betrugsversuchen, die jedoch glücklicherweise erfolglos blieben. Neben den bereits allgemein bekannten Phänomenen der sogenannten Schockanrufe, falschen Polizeibeamten oder angeblichen Microsoft Mitarbeitern, geben sich Kriminelle derzeit als Mitarbeiter von Europol aus, um an sensible Daten oder aber Barmittel der Opfer zu kommen. Quelle: Polizei