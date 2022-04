Veröffentlicht am 26. April 2022 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfallflucht vom Parkplatz Lidl, Alter Weg 2, in Bendorf/Rhein

Samstagvormittag, 23. April 2022, gegen 10:40 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Lidl-Einkaufmarkts in Bendorf/Rhein beim Einparken den rechts neben ihm parkenden Pkw einer 32jährigen Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die angaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen älteren Mann gehandelt haben soll, der mit einem silberfarbenen Kleinwagen älteren Baujahres unterwegs war. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bendorf unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei