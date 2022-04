Veröffentlicht am 26. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Serie von neun Pkw-Aufbrüchen im Bereich Rauental und Metternich

In der Nacht von Mittwoch, 20. auf Donnerstag, 21. April 2022, kam es zu Einbruchsdiebstählen in insgesamt neun Pkw. Die waren in der Winninger Straße, der Schlachthofstraße und im Bereich der Kurt-Schumacher-Brücke abgestellt.

Der Modus Operandi war jeweils identisch. Die unbekannten Täter schlugen mindestens eine Seitenscheibe der geparkten Pkw ein und durchwühlten den Innenraum danach deliktstypisch nach Wertgegenständen. Entwendet wurden u. a. Bargeld, Rucksäcke und zwei Kisten Bier. Zeugen und weitere Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Koblenz zu melden: 0261-103-0. Quelle: Polizei