26. April 2022

REGION – Sicher in den Frühling radeln – Sieben Tipps zum Frühlingsbeginn für Radfahrerinnen und Radfahrer

Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen und die Fahrräder kommen raus aus den Kellern und Abstellräumen. Bevor es damit auf die Straße geht, empfiehlt der ACE und Dieter Born Pressesprecher ACE Club Altenkirchen-Westerwald das Fahrrad oder E-Bike gründlich zu reinigen und durchzuchecken.

ACE-Tipp: Gründlich reinigen

Als erster Schritt nach dem Winter empfiehlt sich eine ordentliche Grundreinigung des Fahrrads – an einem sauberen Rad lassen sich Mängel besser feststellen und beheben. Für den Putz eignen sich Bürste, Schwamm, Zahnbürste, umweltgerechtes Spülmittel und Putzeimer. Hochdruckreiniger sind nicht geeignet – sie können das Fett in den Kugellagern des Tretlagers und in den Radnaben lösen und die Lager beschädigen, ebenso sensible Bauteile wie Kette oder Akku. Wer den Akku zur Reinigung rausnimmt, sollte die Kontakte mit einer entsprechenden Abdeckung schützen und so verhindern, dass Wasser eindringt. Wichtig: Wer ein geleastes Rad besitzt, sollte sich informieren, was er nach dem Putzen selbst instand setzen darf.

ACE-Tipp: Schrauben checken

Die Schrauben an Anbauteilen wie Schutzblechen, Beleuchtung oder Klingel können selbst festgezogen werden. Bei Schrauben anderer Fahrradkomponenten gibt es oft exakt festgelegte Anzugdrehmomente. Deshalb ist ein Drehmoment-Schraubendreher notwendig – oder der Fachmann sollte ran. Auch die Schnellspanner an Naben und Sattel sollten überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden.

ACE-Tipp: Kette pflegen

Nur eine saubere, gepflegte Kette läuft problemlos. Die einzelnen Kettenglieder lassen sich mit einer Bürste oder einem trockenen Tuch reinigen. Chemikalien sind hier fehl am Platz. Nach der Reinigung bekommt die Kette frisches Kettenöl, das überschüssige Öl mit einem Lappen entfernen. Der Verschleiß der Kette lässt sich mit einer Kettenlehre überprüfen, die kostet etwa zehn Euro im Fachhandel.

ACE-Tipp: Reifen prüfen

Sind feine Risse auf der Reifenflanke oder Lauffläche zu sehen oder ist das Profil abgefahren, dann müssen Ersatzreifen her. Generell gilt: Lässt sich der Reifen mit dem Daumen eindrücken, muss Luft in den Schlauch. Der Maximaldruck steht auf dem Mantel. Anders als beim Auto kann es beim Fahrrad sinnvoll sein, mit weniger Druck zu fahren, beispielsweise um den Komfort zu erhöhen oder um auf losem Untergrund mehr Grip zu haben. Verliert der Reifen schnell die Luft, hilft nur die Suche nach dem Loch. Dann muss der Schlauch geflickt oder komplett gewechselt werden. In beiden Fällen sollte auch die Gegenstelle im Mantel geflickt werden.

ACE-Tipp: Bremsen testen

Im Stand linken Bremshebel betätigen und das Fahrrad anschieben: Das Hinterrad muss vom Boden abheben. Dann mit rechtem Bremshebel wiederholen: Das Hinterrad muss blockieren. Keiner der Bremshebel darf beim Betätigen die Lenkstange berühren. Ist der Platz zwischen Bremshebel und Lenkstange geringer als zwei Finger breit, lässt sich der Abstand mit den Rändelschrauben an den Hebeln nachjustieren. Wenn sie schon am Anschlag sind, müssen in jedem Fall die Bremsbeläge erneuert werden. Beim Fahren dürfen keine Quietschgeräusche entstehen. Bremsscheiben und die dazugehörigen Bremsbeläge sollte ein Profi überprüfen.

ACE-Tipp: Klingel, Licht und Co. Testen

Vor der ersten Fahrt: Klingel prüfen! Funktioniert das Licht am Fahrrad oder E-Bike – vorne und hinten – nicht, gilt es, zuerst Kabel und Steckverbindungen zu prüfen und bei Bedarf die Steckverbindungen zu befestigen. Beim Pedelec lässt sich das Licht oft mechanisch und über den Bordcomputer ausschalten, daher empfiehlt es sich, immer beides zu überprüfen. Wer beim Pedelec ein neues Licht braucht, sollte sich an den Fachhandel wenden, denn je nach Motortyp gibt es verschiedene Systeme mit unterschiedlicher Spannung. Sind alle Reflektoren angebracht? Je Pedal zwei gelbe, am Rad vorne ein weißer, hinten ein roter und an den Laufrädern: Entweder zwei gelbe Reflektoren („Katzenaugen“) pro Felge, weiße, reflektierende Hülsen („Speichensticks“) an jeder Speiche oder einen weißen, umlaufenden reflektierenden Streifen am Mantel.

ACE-Tipp: Das Fahrrad Probe fahren

Wenn das Fahrrad geputzt und durchgecheckt ist, steht eine erste Probefahrt mit einem vorsichtigen Bremsentest unter Belastung an. Die Probefahrt hilft, festzustellen, ob alles rundläuft. Dabei sollte auf Auffälligkeiten geachtet, diese protokolliert und vom Service behoben werden.