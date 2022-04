Veröffentlicht am 26. April 2022 von wwa

WEHBACH – Kein „Gesang in den Mai“ – Musikalischer Seniorennachmittag in Wehbach fällt aus

Der musikalische Seniorennachmittag unter dem Motto „Mit Gesang in den Mai“ am kommenden Samstag, den 30. April im Bürgerhaus Wehbach muss wegen Krankheitsausfällen abgesagt werden. Darauf weisen die Projektleiterin der „Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz“ Michaela Sandweg vom Kirchener Stadtbüro und die Gemeindeschwester Plus der Stadt Kirchen Andrea Keßler hin.

Der Seniorennachmittag war Teil der beliebten Veranstaltungsreihe „Musik kennt kein Alter“ und soll schnellstmöglich in einem anderen Rahmen nachgeholt werden. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben