Veröffentlicht am 26. April 2022 von wwa

NEUWIED – Amnesty stellt neue Kampagne am Infostand vor

„Ban the Scan! – Gesichtserkennung vermeiden!“ heißt die neue Kampagne der internationalen Menschenrechtsorganisation, die jetzt an einem Infostand der Neuwieder Amnesty-Gruppe vorgestellt wurde. Wegen der Gefahr des Missbrauchs der digitalen Überwachung wendet sich Amnesty International gegen eine generelle Gesichtserkennung durch Kameraaufzeichnungen an öffentlichen Plätzen oder in Bahnhöfen und Parks. Die Gruppe informierte zudem über Gefahren im Internet durch mögliche Cyberwar-Attacken und Meinungsmanipulation über Onlineforen. Doch auch Russlands Krieg gegen die Ukraine musste am Infostand der Neuwieder Amnesty-Gruppe Thema bleiben. Gruppenmitglied Manfred Kirsch, der an den Ausspruch von Willy Brandt: „Ohne Frieden ist alles nichts“ erinnerte, stellte klar, die Kriegsverbrechen in der Ukraine seien ein Akt der Barbarei und dürften nicht straflos bleiben.