Veröffentlicht am 28. April 2022 von wwa

MAINZ – Konzert mit Preisträgerinnen und Preisträgern des 59. Landeswettbewerbs “Jugend musiziert” in Mainz

Am Sonntag, 8. Mai 2022, findet ab 11.00 Uhr das Preisträgerkonzert des diesjährigen Landeswettbewerbs “Jugend musiziert” im Roten Saal der Hochschule für Musik Mainz statt. Der Eintritt ist frei. Eine Auswahl erster Preisträgerinnen und Preisträger präsentiert dabei Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm. Veranstalter ist der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Hochschule für Musik Mainz und dem Lions Club Mainz-Schönborn.

Insgesamt nahmen in diesem Jahr 206 rheinland-pfälzische Musikerinnen und Musiker am Landeswettbewerb “Jugend musiziert” teil und wurden in 10 unterschiedlichen Wertungskategorien von mehr als 60 fachkundigen Jurorinnen und Juroren aus ganz Deutschland bewertet. 81 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land beim Bundeswettbewerb in Oldenburg vom 2. bis 9. Juni 2022 vertreten.

Die jungen Musikerinnen und Musiker präsentieren im Landespreisträgerkonzert am Sonntag, 8. Mai 2022, ab 11.00 Uhr in der Hochschule für Musik Mainz Beiträge aus ihren Wettbewerbsprogrammen aus den nachstehenden Kategorien: Streicher, Akkordeon, Perkussion, Gesang (Pop), Klavierkammermusik, Harfen-Ensemble, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Alte Musik sowie Duo Klavier und ein Blasinstrument.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Reinerlös des Konzerts kommt dem Landeswettbewerb “Jugend musiziert” Rheinland-Pfalz zu Gute. Foto: Landesmusikrat Rheinland-Pfalz