25. April 2022

MUDERSBACH – Diebstahl einer Ortstafel in Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte

Dienstag, 19. April 2022, wurde von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei festgestellt, dass die Ortstafel in Mudersbach, im Ortsteil Niederschelderhütte gestohlen wurde. Die Tafel befand sich am Ortseingang Landesgrenze NRW. Bei dem Diebstahl wurde außerdem der Rohrrahmen beschädigt. Hinweise zum Täter an die Polizeibezirksdienst Mudersbach oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei