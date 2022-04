Veröffentlicht am 25. April 2022 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung zweier Mülltonnen

Sonntagabend, 24. April 2022, gegen 21:20 Uhr wurden in der Betzdorfer Altstadt zwei Müllbehältnisse in Brand gesetzt. Von den unbekannten Tätern wurde zunächst eine braune Bioabfalltonne und im Anschluss ein an einer Wand befestigter Mülleimer entzündet. Die Brände wurden rasch entdeckt, so dass die Feuerwehr die Brände löschen konnte. Hinweise zu dem möglichen Täter an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei