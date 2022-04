Veröffentlicht am 25. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Kalle Grundmann als Weinknecht

„Der Koblenzer Weinknecht“ heißt eine szenische Führung mit Kalle Grundmann durch die Koblenzer Innenstadt. Bei ihr begegnet man Servus Carolus, einem Sklaven aus der römischen Zeit, dem Wingertsmann Karlemann aus dem Mittelalter, dem Weinküfer Karl Böttcher aus dem 19. Jahrhundert und zum Schluss Carl Bremm, einem kleinen Winzer von der Mosel, der im Jahre 1926 Koblenz besucht. Immer geht es um den Wein und die Menschen, die ihn machen. Natürlich um Koblenz und seine Weingeschichte. An jeder der vier Stationen wird ein Wein probiert. Die Führung startet in der Touristinformation im Forum Confluentes / Zentralplatz und endet in den Rhein-Anlagen.

Termine: 06.05.; 27.05.; 10.06.; 24.06. und 01.07., jeweils von 17:00-19:00 Uhr. Karten: 22,00 € pro Person (incl. Wein und Weinglas) bei der Touristinformation im Forum Confluentes. Tel: 0261/1291610, info@koblenz-touristik.de