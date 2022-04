Veröffentlicht am 24. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bella Italia: Kreisvolkshochschule startet neue Kurse

Italien – welches Herz schmilzt nicht dahin allein beim Klang dieses Wortes? Italienisch zählt zu den romanischen Sprachen und ist mit Französisch, Spanisch, Katalanisch, Rumänisch und Portugiesisch verwandt. Die Mutter all dieser Sprachen ist das Lateinische. Für all diejenigen, die schon immer mal die italienische Sprache entdecken wollten oder vorhandene Kenntnisse vertiefen möchten, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) nun in Altenkirchen neue Kurse auf unterschiedlichen Stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) mit jeweils zwölf Kursterminen im Online-Format sowie in Präsenz in Altenkirchen an.

Italienisch für Teilnehmende mit leichten Vorkenntnissen (KVHS), GER-Niveau A1.2: Donnerstag, 28. April, 17.30 bis 19 Uhr, Leitung: Christiane Menguy, Kosten: 80 Euro

In diesem Kurs für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen findet man Gleichgesinnte, die systematisch die italienische Sprache erlernen möchte. Hier erwerben sie weitere Grundkenntnisse und gewinnen interessante Einblicke in die Kultur des Landes.

In diesem Kurs für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen findet man Gleichgesinnte, die systematisch die italienische Sprache erlernen möchte. Hier erwerben sie weitere Grundkenntnisse und gewinnen interessante Einblicke in die Kultur des Landes. Italienisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen (online), GER-Niveau A1.1: Mittwoch, 4. Mai, 10 bis 11.30 Uhr, Leitung: Sandra Wirths, Kosten 80 Euro

In diesem Kurs werden einfache Sätze auf Italienisch gesprochen, geschrieben und gehört, wodurch sich nach und nach ein Gefühl für die Sprache entwickelt. Sie lernen die Grundstrukturen der italienischen Sprache, vor allem in Bezug auf Grammatik, Wortschatz, Aussprache und Melodik.

In diesem Kurs werden einfache Sätze auf Italienisch gesprochen, geschrieben und gehört, wodurch sich nach und nach ein Gefühl für die Sprache entwickelt. Sie lernen die Grundstrukturen der italienischen Sprache, vor allem in Bezug auf Grammatik, Wortschatz, Aussprache und Melodik. Italienisch für Fortgeschrittene (online), GER-Niveau A2/B1: Dienstag, 17. Mai, 18.30 bis 20 Uhr, Leitung: Sandra Wirths.

In diesem Kurs werden mit Hilfe eines Lernkrimis vor längerer Zeit erlernte Fähigkeiten in der italienischen Sprache wieder hervorgezaubert und ausgebaut. Der Lernkrimi ist angelehnt an den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und beinhaltet Übungsaufgaben und neues Vokabular.

Die Teilnahme kostet jeweils 80 Euro. Für die Online-Kurse wird nach Anmeldung ein externer Link bereitgestellt, benötigt werden lediglich eine stabile Internetverbindung sowie ein Rechner mit Kamera und Mikrofon. Nähere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de