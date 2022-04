Veröffentlicht am 24. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Martin Diedenhofen weiht Wahlkreisbüro in Altenkirchen ein

Im Rahmen des Stadtfestes in Altenkirchen am 7. und 8. Mai wird der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen offiziell sein Wahlkreisbüro an der Quengelstraße 2a einweihen. Dort haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich über die Arbeit des Abgeordneten zu informieren. Obwohl das Büro schon seit längerem geöffnet ist, konnte die offizielle Einweihung bislang aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden. Der Bundestagsabgeordnete und seine Büroleiterin Gaby Wirtz freuen sich nun auf die Gäste, die sich das Büro anschauen und sich über aktuelle Themen austauschen möchten. „Das Büro soll Anlaufpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises sein, an das sie ihre Fragen und Anliegen richten können. Berlin ist für viele weit weg, aber ich bin regelmäßig vor Ort präsent und jederzeit ansprechbar. Die Nähe zu den Menschen in meinem Wahlkreis ist zentral für meine Arbeit als politischer Vertreter der Region“, sagt

Diedenhofen.

Während der sitzungsfreien Wochen des deutschen Bundestages bietet der Abgeordnete

neben Terminen und Gesprächen vor Ort auch turnusmäßige Bürgersprechstunden an – aktuell noch telefonisch, aber sobald es die Corona-Fallzahlen erlauben, auch im Wahlkreisbüro. Die genauen Termine können der regionalen Presse und den sozialen Medien entnommen werden.

Das Wahlkreisbüro ist immer dienstags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Freitags

ist das Büro ausschließlich telefonisch unter 02681 – 9846763 oder per E-Mail unter

martin.diedenhofen.wk@bundestag.de erreichbar.