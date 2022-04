Veröffentlicht am 24. April 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Diebstahl einer Radabdeckung auf dem Wanderparkplatz der Eisbachhütte bei Birken-Honigsessen

Der Fahrer eines schwarzen Mercedes G-Klasse stellte sein Auto am Freitagnachmittag, 22. April 2022, auf dem Wanderparkplatz der Eisbachhütte bei Birken-Honigsessen ab. Zwischen 14:00 und 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter die schwarze Abdeckung des am Heck angebrachten Reserverades. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei