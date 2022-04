Veröffentlicht am 24. April 2022 von wwa

SCHEUERFELD – Unfallflucht am Friedhof in der Ortslage Scheuerfeld

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag, 21. bis 22. April 2022, zwischen 10.00 und 07:00 Uhr prallte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Absperrpfosten an der Zuwegung zum Friedhof in der Ortslage Scheuerfeld. Der Pfosten wurde beschädigt; der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Unfall und Verantwortlichen an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei