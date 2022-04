Veröffentlicht am 24. April 2022 von wwa

BENDORF – Sachbeschädigung an PKW auf dem ALDI-Parkplatz in der Brauereistraße in Bendorf

Mittwochnachmittag, 20. April 2022, wurde auf dem ALDI-Parkplatz in der Brauereistraße in Bendorf ein schwarzer BMW von einem unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Während der Eigentümer des Fahrzeugs zwischen 17:00 und 17:45 Uhr seine Einkäufe erledigte, zerkratzte der Täter dessen linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Mögliche Augenzeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei