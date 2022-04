Veröffentlicht am 25. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – So schmeckt der Westerwald: Kreisvolkshochschule bietet regionalen Kochkurs in Altenkirchen an

Am Dienstag, dem 3. Mai, widmet sich die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen der heimischen regionalen Küche. Spezialitäten wie der Döbbekoochen oder Kartoffelklöße sind mindestens so charakteristisch für die Umgebung wie die weiten Tal- und Berglandschaften. Und der einheimische Westerwälder isst gerne, wovon er in direkter Umgebung am meisten findet. Innerhalb der Region sind das vor allem Kartoffeln: die Hauptzutat von zahlreichen Traditionsgerichten.

So widmet sich der Wäller Kochabend unter der fachlichen Leitung von Carina Löhr genau diesen Gerichten: Westerwälder Klöße, grüne Bohnen, Westerwälder Kartoffelwurst und süßer Döbbekoochen. In der Zeit von 17.30 bis circa 20.30 Uhr wird gemeinsam gekocht und gegessen. Und die Rezepte zum Nachkochen für zu Hause sind natürlich Teil des Kurses in Altenkirchen.

Die Kursgebühr beträgt 19 Euro zuzüglich der Lebensmittelumlage. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der KVHS entgegen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de). Und: Am 28. Juni gibt es einen zweiten Kurs. Dann stehen Ischlbraten, Eierkäs und Hefezopf auf der Speisekarte.