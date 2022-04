Veröffentlicht am 22. April 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Minister Schweitzer: „Unser Ziel ist es, Rheinland-Pfalz bei der Transformation der Arbeitswelt zum Gewinner zu machen und als Standort attraktiv zu bleiben“

Mit der Transformationsagentur hat Rheinland-Pfalz ein maßgebliches Vorhaben des Koalitionsvertrages auf den Weg gebracht, um Beschäftigte und Unternehmen beim Wandel der Arbeitswelt zu unterstützen. Home-Office, digitale Anforderungen, zunehmende Automatisierung in den Arbeitsabläufen, aber auch das Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens verändern viele Branchen, die Arbeit und den Alltag der Menschen in Rheinland-Pfalz. Das Land will sie auf diesem Weg nicht alleine lassen. Der rheinland-pfälzische Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer dankte zur Auftaktveranstaltung der Transformationsagentur daher den zahlreichen Partnerinnen und Partnern, die daran mitarbeiten, den Wandel gemeinsam erfolgreich zu meistern. „Der große Zulauf zeigt uns, wie groß das Interesse der Menschen an diesem Thema ist und wie eng wir zusammenarbeiten, um unser großes Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel ist es, Rheinland-Pfalz zum Gewinner der Transformation zu machen“, erklärte Schweitzer.

Darüber, wie dies gelingen kann, sprach Schweitzer bei der Auftaktveranstaltung mit Heidrun Schulz, der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, mit Dr. Gerhard F. Braun, dem Präsidenten der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz sowie mit Marc Ferder, Abteilungsleiter Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Strukturpolitik beim DGB Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Partner hatten zuvor in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Unterzeichnung einer Kooperationserklärung zur Gestaltung der Transformation in Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. Eine wichtige Rolle dabei soll der neuen Transformationsagentur zukommen. Schweitzer betonte, dass weitere Akteure herzlich eingeladen seien, ebenfalls Partner zu werden und der Vereinbarung beizutreten. Mit dem Kooperationsvertrag vereinbaren die Partner unter anderem, eng zusammenzuarbeiten, bestehende Initiativen zu verzahnen und gemeinsame Vorhaben umzusetzen.

Der Minister hob die zentrale Aufgabe der neuen Agentur hervor, die sich mit ihren Unterstützungsangeboten an Beschäftigte, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger richte. Sie solle dazu beitragen, den vielen individuellen Transformationsprozessen zu einem Erfolg zu verhelfen. „Denn nur wenn uns dies gelingt, werden wir als Gesellschaft die Transformation im Gesamten erfolgreich gestalten können“, so der Minister.

Dabei gehe es auch darum, Ängste vor Veränderungen abzubauen und diesen mit Mut zur Weiterqualifizierung zu begegnen. „Im Vordergrund steht dabei für mich, den Menschen in Zeiten des raschen Wandels eine Sicherheitsperspektive zu geben“, sagt Schweitzer. Dementsprechend wichtig sei die Lotsenfunktion der Transformationsagentur. Geplant sei eine anwenderfreundliche Datenbank, die über die vielfältigen Beratungs- und Fördermöglichkeiten zielgruppenspezifisch informiere. So sollen alle Menschen in Rheinland-Pfalz das jeweils passende Unterstützungsangebot für sie finden. Im Verlauf des Jahres werde es zudem eigene Veranstaltungen und Webinare zu wichtigen Themen der Transformation geben.

Susanne Wingertszahn, Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, betonte: „Transformation findet bereits jetzt statt. Ökonomische, ökologische und soziale Interessen müssen sich dabei im Gleichgewicht befinden – nur so kann sie erfolgreich ausgestaltet werden. Wir als Gewerkschaften und die Betriebsräte in den Unternehmen gestalten bereits heute Transformation betrieblich und tariflich. Aus unserer Sicht ist es essenziell, dass eben diese Ansätze von der Transformationsagentur aufgearbeitet und breit zugänglich gemacht werden. Erfolgreiche Transformation braucht einen breiten Dialog und zugleich klare politische Leitplanken. Was für uns als DGB als Maxime über allen Maßnahmen zur Gestaltung der Transformation stehen sollte: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen im Veränderungsprozess direkt und von Beginn an beteiligt werden, niemand darf abgehängt werden.“

Dr. Gerhard F. Braun begrüßte das Bewusstsein der Landesregierung für die bestehenden Herausforderungen. „Die Transformationsagentur hat das Potenzial, zu einem wichtigen Partner für die Unternehmen im Land zu werden. Die Zeiten, in denen man nach dem Studium oder der Meisterausbildung ausgelernt war, sind lange vorbei. Arbeitnehmer und Unternehmen können nur erfolgreich sein, wenn beide stets agil bleiben und den Wandel von Technik und Zeit annehmen. Weiterbildung ist dabei der zentrale Baustein. Wenn die Politik im Sinne eines attraktiven und lebenswerten Wirtschaftsstandorts unterstützt, ist sie auf dem richtigen Weg. Daher bringen wir uns gerne in diesem Projekt als Kooperationspartner ein.“

Heidrun Schulz sagte: „Um die Transformation in der Arbeitswelt erfolgreich gestalten zu können, ist es wichtig, dass alle Partner am Arbeitsmarkt sich mit ihren Kernkompetenzen einbringen. Die Bundesagentur für Arbeit gestaltet dies insbesondere mit der Lebensbegleitenden Berufsberatung, der Qualifizierungsberatung für Unternehmen und der Förderung von Qualifizierungen. Mit unserem vielfältigen Dienstleistungsangebot unterstützen wir Unternehmen, Beschäftigte, Arbeitslose und junge Menschen in Rheinland-Pfalz bei der Bewältigung der transformationsbedingten Herausforderungen.“

Schweitzer betonte, dass die Transformationsagentur auch neue Vorhaben anstoßen solle. „Mein Ziel ist es in enger Abstimmung mit unseren Partnern und potentiellen Trägern verstärkt Fördermittel und innovative Projekte nach Rheinland-Pfalz zu holen. Damit stärken wir unser Land auch als Unternehmensstandort und bleiben attraktiv für Fachkräfte“, so der Minister. Die Transformationsagentur sei dabei Knotenpunkt der umfassenden Beschäftigungspolitik des Landes: Bestehende und neue Angebote werden zielgerichtet miteinander verknüpft.

„In der Transformation darf es keine losen Enden geben. Wir müssen bei der Gestaltung der Transformation alle Ebenen im Blick behalten: Die Beschäftigten, genauso wie diejenigen an der Schwelle zur Erwerbstätigkeit, große Unternehmen, genauso wie kleine Betriebe. Nur so schaffen wir es wirklich, alle in der Transformation mitzunehmen“, so der Minister weiter.

Auf dem vorläufigen Internetauftritt unter www.transformationsagentur.rlp.de findet sich bereits ein erster Überblick zu geplanten Themen und Angeboten der Agentur. Diese ist telefonisch erreichbar unter 06131 / 16-6161 oder per E-Mail an

info@transformationsagentur-rlp.de.

Hintergrund: Die Aufgaben der Transformationsagentur

Lotsenfunktion: Mit dem technologischen Wandel wächst der Bedarf an betrieblichen und außerbetrieblichen Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten. Im Rahmen ihrer Lotsenfunktion bündelt die Transformationsagentur die vielfältigen Unterstützungs- und Beratungsleistungen im Bund und in Rheinland-Pfalz. Diese begleiten Menschen beim Erwerb von neuen Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie fit für die Arbeitswelt von morgen machen.

Dialogreihe: Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Berufe wandeln sich? Darüber tritt die Transformationsagentur in Dialog mit Beschäftigten und Unternehmen. Im Fokus steht dabei, betriebliche und gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu erkennen, zu verstehen und zu gestalten. In Veranstaltungen, Fachforen sowie Seminaren vertiefen Teilnehmende ihr Wissen zu verschiedenen Aspekten der Transformation. Ein digitales Informationsangebot ergänzt diese Dialogformate.

Zukunftsradar: Wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird, lässt sich heute vielfach nur erahnen. Mit ihrem Zukunftsradar beobachtet und identifiziert die Transformationsagentur neue Trends, Phänomene und Entwicklungen der sich wandelnden Arbeitsgesellschaft. Zu diesem Zweck erarbeitet sie Analysen, stellt Hintergrundinformationen bereit und unterstützt bei der Weiterentwicklung der Transformationspolitik des Landes.

Netzwerkfunktion: Die Transformationsagentur unterstützt die bewährte Zusammenarbeit der Landesregierung, indem sie die Partnerinnen und Partner der rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktpolitik vernetzt. Darüber hinaus begleitet sie mit ihrer fachlichen Expertise neue Transformationsvorhaben im Land. Auch auf regionaler Ebene gibt die Agentur Impulse, um die Transformation vor Ort zu gestalten.