Veröffentlicht am 23. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga entspannt Körper und Seele, Yoga vertreibt die Steifheit aus den Gelenken

Das Rote Kreuz Kreisverband Altenkirchen startet ab Dienstag, 03. Mai 2022, wieder Yoga Kurse für Jedermann. Ein Kurs speziell für Ältere und gesundheitlich eingeschränkte Interessierte ist von 10.45 bis 11.45 Uhr. Weitere Kurse beginnen am gleichen Tag jeweils um 09.30 Uhr, um 19.15 Uhr und 20.30 Uhr in Wissen, auf der Rahm 21 (DRK-Heim). Ziel des Kurses ist, die Beweglichkeit zu verbessern, die Muskulatur zu stärken und die Haltung zu schulen, Schwachstellen zu stabilisieren. Zusätzlich erlernen die Kursteilnehmer mehr Gelassenheit und innere Ruhe gegenüber Stresssituationen. Die Yoga-Kurse richten sich an alle Menschen, die etwas Gutes für sich tun möchten. Der Kurs basiert auf einer sanften Form des körperorientierten Hatha-Yoga. Wesentliches Merkmal ist ein stufenweises Heranführen an die einzelnen Yoga-Haltungen. Die gesundheitsfördernden Wirkungen der Übungen ergeben sich aus dem Wechsel von Anspannung und Entspannung, Bewegung und Ruhe, Konzentration und Achtsamkeit. Die kompetente, ausgebildete Kursleitung passt die Übungen individuell an die Fähigkeiten und Erfahrungen der Teilnehmer an. Die Übungen sind zudem so aufgebaut, dass auch bewegungseingeschränkte und untrainierte Menschen nicht überfordert sind. Nähere Informationen zum Kurs und Anmeldung nimmt der DRK-Kreisverband Altenkirchen Birgit Schreiner, Tel. 02681 – 800644 oder schreiner@kvaltenkirchen.drk.de entgegen.