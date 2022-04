Veröffentlicht am 23. April 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Naturgenuss: Ein echtes Gütesiegel – Erste Partnerschaftsplakette für Gastgeber am Hotel Zur Post in Waldbreitbach angebracht – Das Hotel Zur Post in Waldbreitbach ist eines von 18 Naturgenuss-Gastronomiebetrieben und demonstriert nun schon an der Eingangstüre die Zugehörigkeit zu der Regionalinitiative Naturgenuss.

Achtung: Hier gibt es beste Produkte aus der Region! Das signalisiert das Hotel „Zur Post“ seinen Gästen schon am Eingang. Wo sonst schon mal Michelin-Stern, Gault-Millau-Hauben oder Trip-Advisor-Empfehlungen hängen, prangt in Waldbreitbach die Naturgenuss-Plakette. Ein echtes Gütesiegel eben. Das wissen auch Hotel-Leiterin Odette Freytag und Küchenchef Bernd Reuschenbach, die sich freuten, jetzt als erster Projektpartner das neue, hochwertige Außenschild aus den Händen von Landrat Achim Hallerbach entgegennehmen zu können.

Insgesamt gehören im Rheintal und im Westerwald derzeit rund 50 Betriebe der Naturgenuss-Initiative an. Neben Erzeugern sind darunter 18 Gastronomiebetriebe. Die Aktivitäten drehen sich rund um gute regionale Produkte, ihre Produzenten und die Köche der Region, die damit stärker arbeiten und ihre Speisekarten um ein wichtiges Angebotsspektrum erweitern. „Regionale Erzeugnisse sind noch nicht in aller Munde, aber verzeichnen eine stetig steigende Zahl an interessierten Konsumenten und Gästen. Das Hotel zur Post spürt ebenfalls immer mehr positive Reaktionen seiner Gäste auf das sich erweiternde Regionalangebot“, teilen Freytag und Reuschenbach zufrieden mit. Nicht nur im Restaurant vor Ort, sondern auch in Online Rezensionen gebe es von Hotelgästen immer mehr positive Rückmeldungen, die bewusst das Regionalangebot der Gastronomie loben. Das Waldbreitbacher Haus präsentiert seine Naturgenuss-Projektzugehörigkeit dabei nicht nur auf der Speisekarte, sondern stellt im Gastraum an mehreren Stellen die regionalen Erzeugerpartner und das Regionalprojekt in Worten und Bildern vor.

Landrat Achim Hallerbach begrüßt ausdrücklich das Regionalengagement. „Die Fokussierung auf heimische Bezugsquellen und hochwertige regionale Lebensmittel kann einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen und für die Gastronomie eine echte Chance der Zukunftssicherung sein“, ist er überzeugt.

Irmgard Schröer vom Naturpark und Projektleiter Jörg Hohenadl von der Kreiswirtschaftsförderung freuen sich über die positiven Entwicklungen des Netzwerks und der Vermarktungsinitiative. Mit der Steigerung des regionalen Genussangebots wird auch die Attraktivität der gesamten Landschaft zwischen Rhein und Westerwald erhöht. Eine Tatsache, die nicht nur Gäste, sondern auch Bewohner, und letztlich auch Firmen schätzen, die auf Fachkräftesuche sind.

Neben dem Hotel zur Post haben sich mittlerweile auch das Restaurant Sonnenseite in Bad Hönningen, der Geflügelhof Heinrichs in Bruchhausen sowie das Hotel-Restaurant Thalhauser Mühle für das hochwertige Naturgenuss-Mitgliedsschild zum Selbstkostenpreis entschieden. Die weiteren Teilnehmer haben neue Jahresmitgliedschafts-Aufkleber zum Anbringen an den Eingangstüren bekommen.

Foto. (v.l.): Jörg Hohenadl (WFG), Irmgard Schröer (Naturpark Rhein-Westerwald), Bernd Reuschenbach und Odette Freytag ( Hotel zur Post), Achim Hallerbach (Landrat).