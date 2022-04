Veröffentlicht am 23. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Polizei sucht Zeugen eines Einbruchdiebstahls aus einem verschlossenen Bus

Auf dem Parkplatz in der Neverstraße in Koblenz kam es am Dienstagnachmittag, 19. April 2022, zwischen 14:50 und 15:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Bus. Durch unbekannte Täter wurde die hintere Bustür der Linie 31 Richtung Burgen / Wingertsweg gewaltsam geöffnet und das Geld aus der Fahrerkabine entwendet. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet um Zeugenhinweise unter 0261-103-2510. Quelle: Polizei