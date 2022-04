Veröffentlicht am 23. April 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Steinewerfer auf Fußgängerbrücke zur B 42 zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl

Durch Verkehrsteilnehmer wurde am Mittwochabend, 20. April 2022, der Polizei mitgeteilt, dass auf der Fußgängerbrücke zur B 42 zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl Jugendliche Steine auf die Fahrbahn in den fließenden Verkehr werfen würden. Im Rahmen der Ermittlungen und Fahndung konnten drei Kinder im Alter von fünf, sieben und acht Jahren aus Rheinbrohl in ihren Elternhäusern ermittelt und angetroffen werden. Die Kinder hatten von der Brücke Lehmkugeln auf die Fahrbahn geworfen, wobei ein Pkw leicht beschädigt wurde. Die ermittelten Kinder waren geständig und zeigten korrespondierende Spuren an ihren Händen auf. Quelle: Polizei