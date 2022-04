Veröffentlicht am 22. April 2022 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung der Christusfigur an einem Wegekreuz in der Brixiusstraße 4 in Wissen

Von Dienstag auf Mittwoch, 19. auf 20. April 2022, zwischen 18:00 und 10:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Christusfigur an dem Wegekreuz. Beide Arme der Figur wurden abgeschlagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Wegekreuzes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei