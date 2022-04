Veröffentlicht am 22. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Handtasche beim Vorbeifahren an der Einmündung Koblenzer Straße – Einfahrt Straße Kemperhof entrissen

Ein Langfinger auf zwei Rädern war am Mittwochmittag, 20. April 2022, in der Koblenzer Straße unterwegs. Gegen 14:25 Uhr wurde einer weiblichen Person, die gerade haltend an der Einmündung Koblenzer Straße – Einfahrt Straße Kemperhof mit ihrem E-Bike stand, eine schwarze Lederhandtasche aus ihrem Fahrradkorb entrissen. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin selbst mit seinem Mountain-Bike.

Die Frau reagierte sofort und nahm die Verfolgung mit ihrem Fahrrad selbst auf. Einholen konnte sie den Täter aber leider nicht mehr. Es soll sich dabei um einen jungen Mann, circa 16 bis 17 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzen-Sweatshirt, gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261-103-2510 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei