Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

WISSEN – Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wissen bereichert das Osterfest mit einem Freiluftkonzert

Einer guten und langen Tradition entsprechend, läutete der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wissen das Osterfest mit einem Freiluftkonzert ein. Um acht Uhr am Sonntagmorgen hatte die seit 1948 bestehende Instrumentalgruppe am Weihnachtsstern auf dem Kucksberg mit Blick auf die ganze Stadt ihren Platz eingenommen. Unterstützt vom fröhlichen Gesang der Vögel kamen Trompeten, Flügelhörner, Kornetts, Posaunen, Waldhörner und Baritone zum Einsatz.

Die fünfzehn Spielerinnen und Spieler stimmten unter der Leitung von Sabine Roesner Stücke wie „Wir wollen alle fröhlich sein“ „Christ ist erstanden“, „Der schöne Ostertag“, „Auf auf mein Herz mit Freuden“ oder „Erschienen ist der herrlich Tag“ an. Es war das erste Osterblasen seit drei Jahren. Geprobt worden ist erst am 5. April. Entsprechend stark war die Motivation der Kirchenmusiker.

Trotzdem plagen den Instrumentalchor Nachwuchssorgen. Spieler Helmut Jung hat sich bereit erklärt, Neueinsteigern mit den verschiedenen Instrumenten vertraut zu machen. Wer Interesse an dieser besonderen Art des Musizierens hat, kann sich mit der evangelischen Kirchengemeinde in Verbindung setzen. Am Sonntag bedankte sich Sabine Roesner nach der Darbietung, so wie es die Gepflogenheit verlangt, mit Ostereiern bei allen Mitgliedern ihres Posaunenchors. (bt) Fotos: Bernhard Theis