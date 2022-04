Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Brand im Feuerwehrhaus Waldbreitbach

Dienstagabend, 19. April 2022, gegen 18:05 Uhr kam es im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Waldbreitbach, VG Rengsdorf-Waldbreitbach, zu einem Brand eines PKW, der in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses abgestellt war.

Es kam zum Brandausbruch, als ein schrottreifer PKW für eine technische Übung präpariert werden sollte. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Vier Angehörige der Feuerwehr wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Drei Personen konnten das Krankenhaus wieder verlassen.

Durch Rauch und Hitze entstand hoher Sachschaden am Gebäude und Teilen der in der Halle gelagerten Ausrüstung. Die ebenfalls in der Halle untergestellten Feuerwehrgroßfahrzeuge blieben unbeschädigt. Sie konnten rechtzeitig aus der Halle gefahren werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die Löscharbeiten verhindert werden. Quelle: Polizei