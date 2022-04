Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

BETZDORF – Girl’s Day bei der Polizeiinspektion Betzdorf

Das Bundesjugendministerium und Bundesbildungsministerium sowie Verbände aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft rufen gemeinsam zum Girl’s Day auf. Der Aktionstag findet am Donnerstag, 28. April 2022, statt. Auch die Polizei Betzdorf möchte sich am Aktionstag beteiligen und bietet daher bis zu zehn Mädchen ab der 8. Jahrgangsstufe die Gelegenheit, den Alltag einer Polizeidienststelle im Rahmen einer Hospitation kennenzulernen und mehr über den Beruf einer Polizeibeamtin zu erfahren. Hast auch Du Interesse, den Tag bei uns zu verbringen, dann bewerbe dich bis Montag, 25. April 2022 schriftlich oder per E-Mail (pibetzdorf@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei