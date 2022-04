Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Diebstahl von Baumaschinen und Diesel an der L 52, Höhe Metternicher Reiterhof

Im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag, 14. bis 19. April 2022, kam es an einer Baustelle an der L 52, Höhe Metternicher Reiterhof, zu mehreren Aufbrüchen an den dort befindlichen Containern. Dabei wurden drei Baumaschinen sowie 130 Liter Kraftstoff entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261-103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei