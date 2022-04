Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

KOBLENZ – PKW an der Uni Koblenz zerkratzt

Mittwochmittag, 19. April 2022, wurde ein an der Universität in Koblenz abgestellter PKW an der Beifahrertür zerkratzt. Der Zeitraum beschränkt sich auf 13:30 bis 14:00 Uhr. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261-103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei