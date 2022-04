Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Serie von Sachbeschädigungen an Pkw

Im Bereich Koblenz-Rauental kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 18. auf 19. April 2022 zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in der Franz-Weis-Straße, der David-Röntgen-Straße und der Beatusstraße. Durch unbekannte Täter wurde die Luft aus den Reifen von sieben Fahrzeugen abgelassen. In einem Fall wurde ein Pkw zusätzlich mit roter Farbe beschmiert und zerkratzt. Die Polizei Koblenz bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter 0261-103-2510 zu melden. Quelle: Polizei