Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Ehrlich währt am längsten

Offenbar auf den rechten Pfad zurückgekehrt ist ein 19jähriger Mann, der am Mittwoch, 20. April 2022, in den frühen Morgenstunden auf der Wache der Polizeiinspektion Koblenz 1 erschien. Im Gepäck hatte er ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Rockrider. Er gab an, dass sein Bruder das Fahrrad vor zwei Tagen am Koblenzer Hauptbahnhof entwendet habe.

Da er sich nun bessern wolle, gab er das Rad zurück. Die Kollegen nahmen es dankend entgegen. Der polizeibekannte 19jährige wurde nach der Anzeigenaufnahme entlassen – in der Hoffnung, dass der junge Mann weiter auf dem Pfad der Tugend wandelt. Ob der Bruder sich anschließt, bleibt abzuwarten. Quelle: Polizei