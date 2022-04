Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

LINZ (a. Rh.) Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Asbacher Straße in Linz am Rhein

Dienstagnachmittag, 19. April 2022, wurde ein 34jähriger Mann aus Köln in der Asbacher Straße mit seinem Pkw von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und den Halter des Pkw leitete die Polizei entsprechende Strafverfahren ein. Quelle: Polizei