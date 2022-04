Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

NEUWIED – Einbruch in die Shishabar ESCOBAR in der Marktstraße in Neuwied

Mittwochmorgen, 13. April 2022, kam es im Zeitraum zwischen 01:00 und 16:00 Uhr zu einem Einbruch in die Shishabar in der Marktstraße. Zeugen werden gebeten jedwede verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang der Kriminalpolizei Neuwied mitzuteilen. Quelle: Polizei