Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Große Resonanz beim Osterblasen der Jäger

Sehr viele Zuhörer fanden sich am Ostermontag zu den Osterständchen der Jagdhornbläser im Hegering Hamm (Sieg) ein. Den Anfang machte die Ortsgemeinde Pracht, wo sich neben dem Ortsbürgermeister Udo Seidler rund 35 Zuhörer einfanden. Auch in der Ortsgemeinde Breitscheidt stand Ortsbürgermeister Helmut Rötzel in der ersten Reihe, als die jagdlichen Signale erklangen.

Als letzter Ort wurde Seelbach b. Hamm aufgesucht, bevor es zum geselligen Ausklang im Naturcamp Alte Wiese beim Waldschwimmbad kam. Dort zeichnete Ortsbürgermeister Wolfgang Schumacher verantwortlich für Essen und Trinken.

„Es hat uns allen ein Riesenspaß gemacht, wir danken den vielen Helferinnen und Helfern in den einzelnen Ortsgemeinden, die uns Jäger und die Gäste hervorragend bewirtet haben. Dank an Euch alle!“, so der Obmann der Jagdhornbläser Klaus Lindenpütz.

Im nächsten Jahr wird zu Ostern wieder diese Tradition des Osterblasens weitergeführt. Dann werden andere Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Hamm „abgeblasen“ werden. Foto: Ortsgemeinde Pracht