Veröffentlicht am 23. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Stellungnahme zur aktuellen Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion durch die Geschäftsbereichsleitung und Werkleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen

Geschäftsbereichsleitung und Werkleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen bedauern die Nicht-Teilnahme der CDU-Kreistagsfraktion an der jüngsten Sitzung des Werkausschusses, in dem wichtige und weitreichende Entscheidungen in Sachen Deponie Nauroth getroffen werden mussten und wurden. Die Themen der Sitzung standen jedoch in keinem unmittelbaren Zusammenhang zur Causa Greensill, auf die die CDU-Fraktion aktuell per Pressemitteilung abhebt. Dass aus eben dieser Causa Greensill innerhalb des letzten Jahres intern keine Konsequenzen gezogen wurden – wie aktuell behauptet –, sei falsch.

In diesem Zusammenhang verweist man auf eine für den 11. Mai geplante Sitzung des erweiterten Kreisvorstandes mit den Kreisbeigeordneten und den Fraktionsvorsitzenden, wo man auf Basis des Gutachtens des Justiziariates der Kreisverwaltung Sachstände zu allen relevanten Themen- und Rechtsgebieten geben will. Dabei geht es sowohl um Fragen der Versicherung als auch um arbeitsrechtliche und organisatorische Folgen.

Geschäftsbereichsleitung und Werkleitung bedauern, dass die CDU-Fraktion derzeit keine Basis für eine Zusammenarbeit sieht, aus ihrer Sicht sollte es nach dem 11. Mai aber zu einer Neubewertung auch durch die CDU-Fraktion kommen.