Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

WALLMENROTH – Osterfeuer in Wallmenroth

Nach zweijähriger gezwungener Pause konnte in diesem Jahr, bei wunderschönem Wetter, das traditionelle Osterfest an Karsamstag wieder stattfinden. Gemeinderat und Heimatverein Wallmenroth planten Hand in Hand im Vorfeld zusammen. Somit konnte um 16:15 Uhr das Fest beginnen. Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach begrüßte auch im Namen des Heimatvereins viele kleine und große Gäste aus nah und fern in Wallmenroth auf der Grube Rosa. Darunter waren auch Flüchtlinge aus der Ukraine aus Wallmenroth und Scheuerfeld.

Zu Beginn durften die Kleinen auf Eiersuche gehen, gefolgt von den größeren Kindern. Erfolgreich am Osternest angekommen, wartete der Osterhase auf alle und verteilte eifrig die Osterkörbchen. Glücklich gingen alle den Waldweg zurück zur Grillhütte. Dort wurde später das Osterfeuer entzündet. Die freiwillige Feuerwehr Wallmenroth hatte vorab eine Einschätzung zur Wind- und Trockenlage gegeben.

Mit Rührei, Würstchen, Eierlikör und diversen anderen Getränken konnte man ums Feuer verweilen. Währenddessen wurden Spiele wie Eierlaufen und Sackhüpfen angeboten. Michael Wäschenbach und Heimatvereinsvorsitzende Beate Michel eröffneten die Spiele. Ein großes Highlight war das Schätzspiel. Wie viele Schokoeier befinden sich in dem Glasosterei?

Der 4.Preis ging an Edgar Wagener, mit 10 bunten Eiern, der 3. Preis, ging an Lara Fischer, Kinogutschein in Hachenburg, den 2. Preis, erhielt Luana-Josie Fischer, Buchgutschein von Mankelmuth in Betzdorf und es gab zufälligerweise zwei erste Preise zu vergeben, Thea Göbel und Raphael Wäschenbach erhielten jeweils einen Gutschein für einen Motorrundflug vom Flughafen in Katzwinkel. Sie hatten die genaue Eieranzahl von 69 richtig geschätzt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle an alle Gewinner.

Die Bedeutung des Osterfeuerbrauchtums und die Verwendung der Asche für fruchtbare Böden würden vorgetragen, zwei mutige Mädchen meldeten sich freiwillig zum Vortrag von je einem Ostergesicht, Dafür erhielten sie als lobende Anerkennung ein gefülltes Osterkörbchen. So verging ein toller Nachmittag bei herrlichem Wetter am Osterfeuer in Wallmenroth.