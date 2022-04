Veröffentlicht am 22. April 2022 von wwa

PUDERBACH – Thema im Monat Mai: „Frühe Hilfen: Junge Familien unterstützen“

Kinder bringen viel Freude, aber auch Verantwortung und Veränderungen mit sich. Da kann es passieren, dass Eltern an ihre Grenzen stoßen und das Gefühl haben, überfordert zu sein. Oft sind frisch gebackene Eltern auch unsicher, ob sie alles richtig machen. Die Frühen Hilfen sind kostenlose Angebote für Eltern ab der Schwangerschaft und für Familien mit Kindern bis drei Jahre. Um Kindern eine gesunde Entwicklung und ein gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen, unterstützen die Frühen Hilfen Eltern und werdende Eltern bei Beziehungs- und Erziehungsfragen.

Organisiert sind die Frühen Hilfen in lokalen Netzwerken, in denen Kinder- und Jugendhilfe, Ärzte, Schwangerschafts- und Erziehungsberatungen sowie Frühförderung zusammenarbeiten. Im Mai beschäftigt sich das Haus der Familie Puderbach mit dem Thema „Frühe Hilfen: Junge Familien unterstützen“. Vorgestellt werden die verschiedenen Unterstützungsangebote und wie diese in Anspruch genommen werden können. Das Thema ist ab dem 01. Mai 2022 auf haus-der-familie-puderbach.de online.