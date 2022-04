Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ukraine. Putins Krieg. Und das AK-Land. Bätzing-Lichtenthäler schaut hin und hakt nach

Am 24. Februar 2022 stand unsere Welt kurz still. Putin hat an diesem Tag seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet mit unzähligen Toten, totaler Zerstörung und verheerenden Folgen für unsere Weltordnung. Über 3 Millionen Ukrainer sind seither auf der Flucht. Über 25.000 haben bisher in Rheinland-Pfalz Zuflucht und Sicherheit gesucht. Ein großer Teil auch im AK-Land. „Beeindruckend ist die große Solidarität und Mitmenschlichkeit, die wir in diesen Zeiten erleben. Ob Sachspenden, Geldspenden, Hilfstransporte, Sprachkurse oder Obdach das angeboten wird. Dies verdient größten Respekt“, so die Abgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Fakt ist aber auch, dass damit viele Herausforderungen verbunden sind, die sich direkt vor Ort und ganz konkret bemerkbar machen.

Dies nimmt Bätzing-Lichtenthäler zum Anlass eine Veranstaltungsreihe „Ukraine. Putins Krieg. Und das AK-Land“ zu starten. Im Rahmen dieser Reihe wird sie eine Vielzahl von Menschen, Einrichtungen und Institutionen besuchen, die tagtäglich mit den Folgen des Krieges konfrontiert sind und diese bewältigen.

So wird sie Vertriebene im Kreis Altenkirchen und ihre „Gastfamilien“ besuchen, Gespräche mit Unternehmen führen, die die wirtschaftlichen Folgen zu meistern haben, ebenso wie mit ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiativen und Kommunalverantwortlichen, die direkt vor Ort Hilfe und Unterstützung leisten. Es sollen aber auch Schulen und Kitas besucht werden, die derzeit tausende vertriebene Kinder in Rheinland-Pfalz aufgenommen haben, ebenso wie der Austausch mit der Ärzteschaft, die die gesundheitliche Versorgung gewährleistet.

Als Höhepunkt ist eine Diskussionsveranstaltung zur Sicherheitspolitik, den Herausforderungen für die Bundeswehr und Rheinland-Pfalz geplant. Die Veranstaltungsreihe wird von Anfang Mai bis Ende Juli stattfinden. Wer Interesse daran hat, findet weitere Informationen und konkrete Termine demnächst unter www.baetzing-lichtenthaeler.de.