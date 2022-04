Veröffentlicht am 20. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Serie von Pkw-Aufbrüchen im Raum Koblenz

Über das Osterwochenende kam es zu mehreren Diebstählen aus geparkten Pkw und Lkw im Bereich der Mariahilfstraße, Raiffeisenstraße, Schönbornsluster Straße sowie Trierer Straße in Koblenz. Der Modus Operandi war dabei immer gleich: Die unbekannten Täter schlugen jeweils eine Fensterscheibe der Fahrzeuge ein und durchwühlten im Nachgang den Innenraum nach Wertsachen. In einem der vier Fälle kam es zur Entwendung von Bargeld, in den anderen Fällen ist kein Stehlgut bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden: 0261-103-2911. Quelle: Polizei