Veröffentlicht am 20. April 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) – Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Linz

Montagnachmittag, 18. April 2022, entwendete ein 29jähriger Mann aus Melsbach an einer Tankstelle Getränkedosen im Wert von 8,75 Euro. Nachdem der Mann die Ware aus dem Regal geholt hatte, begab er sich zur Theke, warf seinen Ausweis auf den Tisch und rief, man könne ruhig die Polizei rufen, das sei ihm egal. Im Anschluss verließ der Täter das Tankstellengelände. Quelle: Polizei