Veröffentlicht am 20. April 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Verkehrsunfallflucht in der Michaelstraße in Vettelschoß

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen, 16. auf 17. April 2022, zwischen 23:00 und 01:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw auf einem Privatgrundstück in der Michaelstraße durch einen vermutlich ausparkenden Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei