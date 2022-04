Veröffentlicht am 20. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Mehrere Körperverletzungen in der Koblenzer Altstadt

Die Polizei Koblenz musste über das Osterwochenende verteilt gleich mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen ausrücken. In der Nacht von Karfreitag auf Samstag kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 05:30 Uhr, zu der sexuellen Belästigung einer Kneipenbesucherin. Ein 48jähriger Mann versuchte wiederholt, eine Frau gegen ihren Willen anzufassen. Ihren männlichen Begleitern gefiel das nicht, sodass sie den Mann zurückhielten. Der ging daraufhin auf die Zeugen los. Die Schlägerei verlagerte sich auf den Münzplatz und musste von den Polizeibeamten aufgelöst werden. Der 48jährige erhielt sodann einen Platzverweis für die Innenstadt. Nur kurze Zeit später konnte er erneut an der Kneipe angetroffen werden, diesmal im Streit mit anderen Gästen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

An der gleichen Örtlichkeit kam es auch in der Nacht auf Ostersonntag zu einer Schlägerei. Hier leisteten bei Eintreffen der Einsatzkräfte gleich zwei Personen Widerstand gegen die Beamten, was bei beiden eine Ingewahrsamnahme und, aufgrund der Alkoholisierung, auch die Entnahme einer Blutprobe notwendig machte. Hintergrund der Schlägerei war eine Sachbeschädigung. Der Beschuldigte ärgerte sich derart darüber, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung aus der Bar geflogen war, dass er mit seiner Bierflasche die Glasscheibe der Eingangstür zerschlug. Quelle: Polizei