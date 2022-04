Veröffentlicht am 20. April 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Berufsbildende Schulen werden weiterhin saniert

Das Schulgebäude in der Langendorfer Straße 65 in Neuwied bietet der David-Roentgen-Schule und einer Außenstelle der Alice-Salomon-Schule (Linz) ausreichend Raum um fast 3.000 Schülerinnen und Schülern im berufsbildenden Unterricht zu beschulen. Der Landkreis als Schulträger ist, wie an vielen anderen Standorten auch, bemüht, den über die Jahre entstandenen Investitionsstau aufzulösen. Am Gebäudekomplex wurde mit einem Kostenaufwand von 1,5 Mio. Euro die Fassade des B-Gebäudes energetisch saniert. Neben einem neuen Dach hat der Gebäudetrakt neue Fenster und eine Fassadendämmung erhalten. Der Landkreis hatte für die Sanierungsmaßnahme eine 90% Förderung vom Bund und dem Land erhalten.

Im Rahmen eines Besuches konnte sich der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert von dem jüngst fertiggestellten Sanierungsabschnitt, der die Fassade in einem kräftigen Blau erstrahlen lässt, überzeugen. „Mit meinem Kollegen Landrat Achim Hallerbach sehe ich es als wichtiges Ziel an, dem Fachkräftemangel, den auch unsere ansässigen Unternehmen deutlich spüren, entgegen zu wirken“ erklärt Mahlert und ergänzt: “Neben dem baulichen Zustand unserer Schulen ist daher für uns auch deren moderne, an den Unterrichtserfordernissen angepasste Ausstattung mit Nachdruck zu verfolgen“. Den Schulvertretern, die an der Besichtigung teilnahmen, konnte der Beigeordnete daher berichten, dass der Kreisausschuss in seiner letzten Sitzung zugestimmt hatte, die vorhandene digitale Infrastruktur in ihrer Leistungsbreite deutlich zu verstärken und hierfür ca. 129.000 Euro zusätzlich aufzuwenden.

Der Landkreis erhielt von Bund und Land eine Förderzusage zur Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume am Standort, so dass die Planungen für das nächste Sanierungsprojekt mit einem Gesamtkostenaufwand von 1,1 Mio. Euro noch in diesem Jahre begonnen werden können.

Auch an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft (Ludwig-Erhard-Schule) in Neuwied soll in diesem Jahr ein weiterer Sanierungsabschnitt umgesetzt werden, bei dem zwei Etagenabschnitte mit Klassenräumen und das Haupttreppenhaus, das die fünf Etagen des Gebäudes erschließt, saniert werden. Hinzu kommt, dass das Gebäude mit einem neuen Aufzug versehen wird, der alle Etagen eschließt und das Gebäude somit barrierefrei macht. Hierfür sind bereits 1,1 Mio. Euro im Haushalt des Landkreises veranschlagt. Kreisbeigeordneter Mahlert: „Sobald der Bescheid über die erforderlichen Fördermittel durch den Bund und das Land vorliegt, soll mit der Umsetzung begonnen werden.“