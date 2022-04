Veröffentlicht am 19. April 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Vermisstensuche nach 82jähriger Frau erfolgreich beendet

Die Suchmaßnahmen nach einer 82jährigen Vermissten aus Flammersfeld dauerten von Montagabend bis Dienstagabend an. Die Vermisste wurde durch die eingesetzten Kräfte am Dienstagabend um 19:30 Uhr in hilfloser Lage aber lebend in einem unwegsamen Waldstück im Bereich Ahlbach aufgefunden.

Zahlreiche Helfer der freiwilligen Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen sowie starke Polizeikräfte suchten Montag und Dienstag sowohl zu Fuß als auch mit Spürhunden, Drohnen und Hubschrauberunterstützung die Wald- und Feldgebiete zwischen Flammersfeld und Ahlbach ab. Die Vermisste war gestern zur Mittagszeit letztmalig in Ahlbach durch eine Zeugin gesehen worden. Dort verlor sich ihre Spur.

Sie hatte am Montagvormittag, 18. April 2022 selbstständig und ohne Begleitung das Pflegeheim in Flammersfeld verlassen, um einen Spaziergang zu unternehmen. Die Frau war mit einer dunkelblauen Hose und blau-kariertem Oberteil bekleidet. Um 19:30 Uhr wurde sie in Hilflose Lage in einem Waldstück bei Ahlbach gefunden. Quelle: Polizei