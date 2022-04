Veröffentlicht am 20. April 2022 von wwa

WÖLMERSEN – NEUES LEBEN Frühlingsfest am 1.Mai ab 13:00 Uhr in Wölmersen

NEUES LEBEN in Wölmersen feiert sein Frühlingsfest am 1.Mai ab 13:00 Uhr. Für leckere Verpflegung ist gesorgt, es gibt bunte Angebote für Groß & Klein, Spaß und eine tolle Gemeinschaft. Familien und Kinder kommen auf dem Jahrmarkt voll auf ihre Kosten: Hüpfburgen, Kinderschminken, Clown Friedoline, Riesen-Carrerabahn, ein XXL-Hindernisparcours, Zuckerwatte und viele andere Attraktionen warten auf die Besucher. Neben dem Frühlingsfest wird auch der 18. Sponsorenlauf von NEUES LEBEN stattfinden. Ein Teil des Erlöses geht wie immer an die Kinderkrebshilfe Gieleroth, die das Frühlingsfest an diesem Tag auch tatkräftig unterstützt. Alle Infos gibt´s auch online: www.neues-leben.de/fruehlingsfest

Foto: Clown Friedoline