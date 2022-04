Veröffentlicht am 21. April 2022 von wwa

MAULSBACH – Jahreshauptversammlung des Schützenverein Maulsbach

Der Jahresrückblick, einige turnusmäßige Wahlen sowie die Veranstaltungen des neuen Schützenjahres standen auf dem Programm, als der 1. Vorsitzende Frank Heuten gegen 20.00 Uhr die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Maulsbach begrüßte. Besonders begrüßte er den amtierenden König Tobias I. Der auch gleichzeitig Bezirksschützenkönig ist, Königin Carina sendete er Grüße, da sie sich zu dieser Zeit zu Hause um den Nachwuchs kümmerte. Weiterhin begrüßte er Kronprinzessin Jana I., Schülerprinz Nils I., den Jugendvorstand sowie alle Ehrenmitglieder, den 1. Beigeordneten von Hirz-Maulsbach, Jörg Pfeiffer und den Bürgermeister von Fiersbach Carsten Pauly. Nach der Begrüßung wurde eine Gedenkminute für die verstorbenen eingelegt.

Frank Heuten berichtet, dass auch im Jahr 2021 viele Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer gefallen sind. Dennoch gab es einige kleinere Aktivitäten, von denen er beichtet. Zu Ostern wurden die jüngsten Mitglieder besucht und bekamen kleine Geschenke. Anlässlich des ausgefallenen Schützenfestes hatte der Vorstand die Idee, an jedes Mitglied zwei Flaschen Schützenfestgedenkbier zu verteilen. Beim Verzehr des Bieres am Schützenfestwochenende wurden viele schöne Fotos erstellt. Im August wurde ein Sommerfrühschoppen durchgeführt, an dem auch einige verdiente Mitglieder geehrte oder befördert wurden. Am 3.Oktober wurde gemeinsam gewandert. Am 31. Oktober gab es doch noch ein Schützenfest beim Getränkelieferanten „Muli“ Müller in Oberwambach. Er hatte die Vereine der Region zum Oberwambacher Schützenfest eingeladen. Der SV Maulsbach hat mit über 50 Schützen das Fest besucht. Frank Heuten bedankte sich bei allen Mitgliedern, dass sie trotz der Pandemie dem Verein die Treue gehalten haben und bei den Vorstandsmitgliedern für deren Unterstützung im Vorstand sowie wie allen Helfern, die den Verein unterstützen.

Der Schatzmeister Stefan Molly informierte über den positiven Kassenbestand. Einen ausführlichen Einblick über die sportlichen Leistungen gab Katharina Kählitz und den Bericht der Jugend wurde vom neuen 1. Jugendleiter Tobias Heidelbach vorgetragen.

Bei den Wahlen standen turnusgemäß der 2. Vorsitzenden an, der laut Satzung durch den Vorstand gewählt wird. Diese wurde bei der jüngsten Vorstandsitzung durchgeführt und Doris Lichtenthäler einstimmig wiedergewählt. Das Am des Schatzmeisters übernimmt in Zukunft Laura Seifen. Das Amt des Sportleiters führt weiterhin Rene Brankers aus und als Schriftführer wurde Reimund Seifen einstimmig wiedergewählt. Das Amt des Pressewartes führt nach Wiederwahl weiterhin Stefan Streginski aus. Als Kassenprüfer wurden Phillip Lichtenthäler, Heinz Graf und Carsten Pauly vorgeschlagen und in einer offenen Wahl, einstimmig gewählt. Alle Gewählten nahmen die Wahl an.

Bei der Jugendversammlung wurde gemäß der Jugendordnung der neue Jugendausschuss turnusmäßig neu gewählt. Nach der Wahl der Jugend setzt sich der Jugendausschuss wie folgt zusammen: 1. Jugendleiter: Tobias Heidelbach; 2. Jugendleiter: Jonas Heuten; 3. Jugendleiter: Manuel Schmidt; 1. Jugendsprecher: Jona Lindscheid; 2. Jugendsprecher: Tim Kretzer; 1. Jugendsprecherin: Hanne Kählitz; 2. Jugendsprecherin: Julia Pfeiffer. Vertreterin für kulturelle Angelegenheiten: Julian Hallerbach; Vertreterin für sportliche Angelegenheiten: Kimberly Baither.

Der Jugendausschuss bedankt sich beim langjährigen 1. Jugendleiter Frank Schüler für seine Arbeit. Er hat über 22 Jahre das Amt sehr erfolgreich gestaltet. Als kleines Dankeschön wurde ihm ein Geschenk überreicht. Die Versammlung spendet Frank Schüler einen großen Applaus.

Frank Heuten ging noch einmal auf die neue Schießanlage ein. Er informiert über die Leaderförderung der EU für die Anlage. Daher ist der Verein verpflichtet vier Fachvorträge rund um den Schießsport anzubieten. Diese wurden in den zurückliegenden Wochen durchgeführt. Das Thema Schützenfest rundete die Tagesordnung ab. Bevor der Vorstand beschlossen hatte ein Schützenfest in alter Tradition im Festzelt zu feiern, wurde sehr hart und sachlich auf den Vorstandssitzungen diskutiert. Gerade im Hinblick auf das finanzielle Risiko wurde intensiv diskutiert. Zudem kommen höherer Kosten wie eine weit höhere Zeltmiete auf den Verein zu. Die Vorbereitungen beginnen am Samstag, 07. Mai um 9.00 Uhr mit einem allgemeinen Arbeitsdienst rund ums Schützenhaus. Der Zeltaufbau beginnt am Mittwoch, 11. Mai um 9.00 Uhr. Den Abschluss des Versammlungsabend bildete der gemütliche Teil bei Fleischwurst und Brötchen. (stk)