GEHLERT – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 24 zwischen Gehlert und Langenbaum – Kradfahrer schwer verletzt

Ostersonntagvormittag, 17. April 2022, gegen 11:25 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 24 zwischen Gehlert und Langenbaum ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 21jährge Kradfahrer befuhr die K 24 aus Richtung Langenbaum kommend in Richtung Gehlert und kam ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Baumgruppe. Der 21jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber einem Koblenzer Krankenhaus zugeführt. An dem Motorrad entstand Sachschaden in vierstelliger Eurohöhe. Quelle: Polizei